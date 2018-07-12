Возле Мариуполя задержали 4 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"
Сведения о указанных лицах были в базе данных Национальной полиции
Военнослужащие Нацгвардии и сотрудники Нацполиции из состава Объединенных сил задержали неподалеку Мариуполя и села Валерьяновки Волновахского района четырех граждан, подозреваемых в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "Донецкой народной республики". Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
Сведения об указанных лицах содержались в базе данных Национальной полиции.
Всех четверых доставили в ближайший участок полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Информация по данному факту внесена в журнал единого учета правонарушений.
Задержаны четверо подозреваемых в сотрудничестве с так называемой «ДНР» #ООС #операція_ОС Неподалеку от Мариуполя и села...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четвер, 12 июля 2018 г.
Напомним, в населенном пункте Светличное Попаснянского района Луганской области бойцы батальона "Луганск-1" задержали мужчину при попытке пересечения линии разграничения вне официального пункта въезда-выезда. Как оказалось, он находится в составе террористической организации "Луганская народная республика".