Возле Мариуполя задержали 4 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

Сведения о указанных лицах были в базе данных Национальной полиции

Военнослужащие Нацгвардии и сотрудники Нацполиции из состава Объединенных сил задержали неподалеку Мариуполя и села Валерьяновки Волновахского района четырех граждан, подозреваемых в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "Донецкой народной республики". Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Сведения об указанных лицах содержались в базе данных Национальной полиции.

Всех четверых доставили в ближайший участок полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета правонарушений.

Напомним, в населенном пункте Светличное Попаснянского района Луганской области бойцы батальона "Луганск-1" задержали мужчину при попытке пересечения линии разграничения вне официального пункта въезда-выезда. Как оказалось, он находится в составе террористической организации "Луганская народная республика".