Возле Мариуполя задержали 4 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

Новости Происшествия 12.07.2018 - 23:44
Фото: на блокпосту (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: на блокпосту (facebook.com/pressjfo.news)

Сведения о указанных лицах были в базе данных Национальной полиции

Военнослужащие Нацгвардии и сотрудники Нацполиции из состава Объединенных сил задержали неподалеку Мариуполя и села Валерьяновки Волновахского района четырех граждан, подозреваемых в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "Донецкой народной республики". Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Сведения об указанных лицах содержались в базе данных Национальной полиции.

Всех четверых доставили в ближайший участок полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета правонарушений.

 

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Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четвер, 12 июля 2018 г.

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Темы: Новости ООС    Теги:  Мариуполь,  ДНР,  Донецкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС