У аеропорту "Бориспіль" затримали спільника бойовиків "ДНР"

Спільник бойовиків "ДНР" хотів полетіти в одну з країн Близького Сходу

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вильоту до однієї з країн Близького Сходу спільника бойовиків так званої "ДНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що донецький підприємець для безперешкодного здійснення автотранспортних перевезень між блокпостами на тимчасово окупованій території Донецької області налагодив "плідну взаємодію" з терористами.

У відповідь ділок надавав бойовикам авто для перевезень та пальне. Крім того комерсант щомісяця передавав від 20 до 30 тис. рублів одному з "депутатів" так званої "народної ради" "ДНР" за "сприяння" бізнесу.

"Наразі пособнику терористів оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що біля Маріуполя затримали 4 підозрюваних у співпраці з "ДНР".