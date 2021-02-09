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В аэропорту "Борисполь" отменяются и задерживаются рейсы

Автор: Андрей Козловский

В Международном аэропорту "Борисполь" объявили об отмене трех рейсов. Еще 8 внутренних и международных рейсов задерживается.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табла аэропорта.

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Таким образом, задержка внутренних рейсов будет из Днепра, Запорожья, Львова, Херсона. Международных рейсов - из Стамбула, Минска, Хургады, Шарм-эш-Шейха, Анкары.

Так, например, рейс из Днепра должен был прибыть в 8:20, но его прибытие перенесено на 11:18. Рейсы из Запорожье и Львов должны были приземлиться в 8:30, но ориентировочное время прилета обеих - 10:15. Кроме того, самолет из Днепра был запланирован на 12:40, но он ожидается в 14:25. Утренний рейс из Херсона был отменен.

Напомним, 9 февраля снег будет идти в центре, на севере и востоке страны, а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -4 до +11, однако ночью ударят морозы.

Кроме того, "Укрзализныця" призвала украинцев выбирать для путешествий этой недели поезда. Там сообщили, что несмотря на непогоду, ни один рейс пассажирского поезда не отменен и не перенесен.

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