В аеропорту "Бориспіль" скасовуються і затримуються рейси

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" оголосили про скасування трьох рейсів. Ще 8 внутрішніх та міжнародних рейсів затримується.

Так, наприклад, рейс з Дніпра мав прибути о 8:20, але його прибуття перенесено на 11:18. Рейси із Запоріжжя та Львова мали приземлитись о 8:30, але орієнтовний час прильоту обох - 10:15. Крім того, літак із Дніпра був запланований на 12:40, але він очікується о 14:25 Ранковий рейс з Херсона був скасований.

Нагадаємо, 9 лютого сніг буде йти в центрі, на півночі та сході країни, а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. Вдень температура повітря в країні буде коливатись від -4 до +11, однак вночі вдарять морози.

Крім того, "Укрзалізниця" закликала українців обирати для подорожей цього тижня поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жодний рейс пасажирського потягу не скасовано і не перенесено.