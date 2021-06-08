В аэропорту "Борисполь" искали бомбу на самолете. Полиция возбудила дело

Около 15:00 диспетчер аэропорта сообщил полиции о том, что аноним позвонил и заявил о бомбе на борту самолета. После того, как самолет совершил посадку и встал на стоянку, из него эвакуировали 119 пассажиров и 6 членов экипажа.

Правоохранители провели проверку самолета, пассажиров и их вещей, но взрывчатки не обнаружили. Во время проведения проверки аэропорт не прекращал свою работу.

"Сейчас следователями проводится досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника", - добавили в полиции.

Фото: в аэропорту "Борисполь" искали бомбу kv.npu.gov.ua)