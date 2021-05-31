Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за "чрезвычайной ситуации в воздухе"
Пассажирский самолет Ryanair, совершавший рейс из Дублина в Краков, совершил аварийную посадку в Берлине в воскресенье. Пассажирам пришлось продолжать свое путешествие на другом самолете.
Об инциденте сообщила немецкая полиция, передает DW.com.
Рейс, на борту которого находились 160 человек, следовал из Дублина в Краков, он сел в аэропорту Берлин-Бранденбург немного после 20:00. (21:00 по Киеву) в воскресенье. На место происшествия прибыла федеральная полиция Германии. Они использовали собак-детекторов для досмотра багажа перед тем, как его завезли в аэропорт.
Представитель полиции Берлина сообщила, что сотрудники не обнаружили никакой опасности.
"Пассажиры возобновят свое путешествие в Польшу на другом самолете", - сказала представитель полиции AFP без других подробностей.
Пассажиры смогли продолжить путешествие на другом самолете, который его заменил около 4 утра по местному времени.
Причина внеплановой посадки еще не до конца ясна. Представитель аэропорта Ян-Петер Хаак сказал газете Bild, что самолет Ryanair совершил посадку после сообщения о чрезвычайной ситуации в воздухе, и потому "немедленно получил разрешение на посадку в аэропорту Берлина".
Bild сообщил, что неожиданная посадка произошла якобы после сообщения об угрозе взрыва бомбы, однако полиция не комментировала публично подробности операции.
Инцидент произошел через неделю после того, как рейс Ryanair был вынужден приземлиться в столице Беларуси Минске, после чего власти арестовали журналиста Романа Протасевича на борту. Вынужденная посадка вызвала международный резонанс, и Европейский Союз впоследствии призвал свои авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси.
Официальной причиной вынужденной посадки в Минске рейса Ryanair было якобы сообщение об угрозе взрыва.