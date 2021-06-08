У аеропорту "Бориспіль" шукали бомбу на літаку. Поліція порушила справу

Близько 15:00 диспетчер аеропорту повідомив поліцію про те, що анонім зателефонував та заявив про бомбу на борту літака. Після того, як літак здійснив посадку та став на стоянку, з нього евакуювали 119 пасажирів та 6 членів екіпажу.

Правоохоронці провели перевірку літака, пасажирів та їх речей, але вибухівки не виявили. Під час проведення перевірки аеропорт не припиняв свою роботу.

"Наразі слідчими проводиться досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника", - додали в поліції.

Фото: в аеропорту "Бориспіль" шукали бомбу (kv.npu.gov.ua)