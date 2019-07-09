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В аеропорту Амстердама зіткнулися два літаки

Новини » Надзвичайні події    09.07.2019 - 14:43
В аеропорту Амстердама зіткнулися два літаки
Ілюстративне фото (twitter.com Cross)

На даний момент з'ясовуються причини зіткнення

В аеропорту Схіпхол (Нідерланди) зіткнулися два пасажирських літаки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Nu.nl.

Як повідомляє видання, зіткнулися два літаки Boeing 737-800 авіакомпанії KLM та Airbus A320 авіакомпанії ЕasyJet. Представник аеропорту сказав, що зіткнення сталося після того, як літаки почали рух. В результаті події ніхто не постраждав. На даний момент з'ясовуються причини зіткнення.

Нагадаємо, в минулому місяці в Новій Зеландії при заході на посадку сталося зіткнення двох легкомоторних літаків. Після зіткнення літаки загорілися. В результаті аварії пілоти обох літаків загинули.

РБК-Україна писало, що в січні цього року два російських винищувача Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем через помилки пілотування. Зіткнення літаків відбулося при виконанні планового навчально-тренувального польоту в акваторію Японського моря в 35 км від берега, екіпажі катапультувалися.

Крім цього, раніше повідомлялося, що у Франції розбився винищувач "Міраж-2000", рятувальники шукали пілотів. Пізніше повідомили, що уламки були виявлені в департаменті Юра. Пілоти загинули.

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