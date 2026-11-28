За словами речниці аеропорту, невідомий об'єкт помітили в небі над територією летовища у п'ятницю ввечері, 27 листопада, незадовго до 22:00.

Після цього адміністрація ухвалила рішення тимчасово зупинити всі зльоти та посадки.

Німецька служба управління повітряним рухом (Deutsche Flugsicherung) перевірила обставини інциденту. Близько 00:30 28 листопада тривогу скасували, після чого аеропорт відновив роботу.

Водночас подробиці появи безпілотника поки невідомі. Ані адміністрація аеропорту, ані Німецька служба управління повітряним рухом не надали додаткової інформації про обставини інциденту.

Інциденти з дронами в Європі

Нагадуємо, останнім часом у Європі фіксують низку інцидентів із невідомими дронами поблизу аеропортів і військових об'єктів. Зокрема, 14 листопада невідомі дрони помітили над авіабазою Лейкенхіт у Великій Британії, де базуються американські військові.

Раніше, 23 вересня, невідомий безпілотник помітили над аеропортом Берлін-Бранденбург. Повітряний простір над летовищем закрили, а кілька рейсів перенаправили до Дрездена та Лейпцига.

У серпні в Німеччині сталися одразу кілька інцидентів із безпілотниками. Зокрема, 11 серпня аеропорт Ганновера кілька разів закривали через невідомий дрон, який поліція намагалася переслідувати близько двох годин.