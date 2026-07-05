Аэропорты ЕС страдают от очередей из-за новых правил въезда, - Politico

Европейская комиссия приступит к новым переговорам со странами-членами блока, чтобы уменьшить многочасовые задержки в аэропортах через внедрение новой биометрической системы въезда и выезда EES.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Ключевое решение Брюсселя

Комиссар ЕС по миграции Магнус Бруннер направил письмо руководителям аэропортов и авиакомпаний, в котором подчеркнул, что система EES направлена на "обеспечение безопасности наших граждан без лишнего дискомфорта для посетителей из-за пределов Шенгенской зоны".

По словам Бруннера, в большинстве стран и аэропортов ЕС система "работает хорошо".

В то же время, он признал, что пассажиры вынуждены ждать дольше в отдельных пунктах назначения. Причинами задержек комиссар назвал недостаточное количество персонала и отсутствие должной инфраструктуры.

"Комиссия теперь приложит дополнительные усилия, чтобы помочь тем государствам-членам, которые все еще сталкиваются с проблемами", - отметил Бруннер.

В настоящее время страны-члены могут временно приостановить требование сбора биометрических данных, чтобы ускорить процесс.

Давление авиаотрасли и признание проблем

Причиной реакции Брюсселя стали письма Международной ассоциации воздушного транспорта и объединения "Авиалинии для Европы". Отрасль выразила серьезную обеспокоенность из-за длинных очередей на границе и задержек для путешественников.

Ранее Брюссель отрицал распространенные недостатки системы.

Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен впервые признала, что для решения "технических проблем" понадобится значительная работа.

Сколько человек уже остановила система

Правила EES разрабатывались восемь лет до вступления в силу. Вместо традиционного штампа в паспорте гражданам стран за пределами ЕС снимают отпечатки пальцев и фотографируют.

По данным Politico, с октября 2025 года система EES зафиксировала 43 728 случаев отказа во въезде в ЕС за нарушение правил. Из них:

16 383 человека путешествовали без достаточных оснований;

8739 - превысили разрешенный срок пребывания;

более 400 – пытались пересечь границу по подложным документам.

После постепенного внедрения с 10 апреля 2026 г. EES стала обязательной для всех путешественников из стран, не входящих в ЕС, въезжающих в Шенгенскую зону для краткосрочного пребывания.