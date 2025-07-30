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Нова система в'їзду та виїзду в ЄС запрацює вже цієї осені: названо дату

Середа 30 липня 2025 14:47
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Автор: Ірина Глухова

Європейська комісія визначила дату поступового запуску нової системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Вона запрацює з 12 жовтня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рішення Європейської комісії.

Що треба знати

Система EES - це високотехнологічна цифрова система, яка змінить традиційне штампування паспортів і запровадить біометричну реєстрацію на кордонах для громадян третіх країн, які подорожують до 29 країн Європи, включно з державами Шенгенської зони.

"Метою поступового запуску EES є надання державам-членам можливості користуватись перевагами нової системи, водночас забезпечуючи час для адаптації прикордонних органів, транспортної галузі та мандрівників до нових процедур", - йдеться у повідомленні.

Що передбачає система EES?

  • Збір біометричних даних: відбитки пальців, фото обличчя, дані про подорож;
  • Цифровий облік перетину кордонів: без штампів у паспорті;
  • Виявлення порушників терміну перебування;
  • Автоматичні перевірки документів та особистих даних;
  • Покращення безпеки та боротьба з нелегальною міграцією;
  • Захист персональних даних за високими стандартами ЄС.

З 12 жовтня держави-члени розпочнуть поступове впровадження EES - протягом шестимісячного перехідного періоду. Усі прикордонні пункти, включно з аеропортами, оснащуватимуть новими системами, а мандрівників інформуватимуть про зміни через кампанії з підвищення обізнаності.

EES є ключовим елементом ініціативи "Розумні кордони", до якої також входять система авторизації подорожей ETIAS та сучасні автоматизовані прикордонні перевірки (ABC).

Як зазначено у заяві, ці цифрові інструменти не лише зміцнять безпеку, а й зроблять подорожі комфортнішими та швидшими. Водночас Агентство eu-LISA продовжить координацію розгортання системи разом із державами-членами.

Нагадаємо, що українці, які подорожують до Європи за безвізом, також підпадатимуть під дію нової системи.

Додамо, що Європейська комісія запропонувала впровадити нову систему Entry/Exit Scheme ще у квітні 2016-го, система мала запрацювати у 2022 році. Дату старту переносили кілька разів, оскільки деякі країни не встигли підготувати технічну базу.

Також Європейська комісія планує скасувати обмеження на провезення рідини в ручній поклажі в європейських аеропортах.

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