В аэропорту "Киев" заявили, что из-за карантина оказались в критической ситуации

Фото: терминал в аэропорту "Киев" (пресс-служба)

Аэропорт дважды обращался к президенту и Кабмину за помощью, однако обратной реакции пока не последовало

Международный аэропорт "Киев" нуждается в финансовой и регуляторной поддержке государства. В противном случае уже в ближайшие месяцы Украина может потерять второй по размеру и пассажиропотоку аэропорт.

Об этом заявил генеральный директор компании "Мастер-Авиа" Олег Левченко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, аэропорт уже второй месяц генерирует только убытки, несмотря на то, что в компании остановили все, что можно было остановить, но законсервировать полностью предприятие невозможно.

"В терминалах находятся сотрудники, пограничники, таможенники, соответственно, системы водоснабжения, кондиционирования, пожарной безопасности должны работать, и есть люди, которые за этим следят. Здания должны охраняться. Всегда на аэродроме присутствует аварийно-спасательная команда, персонал, который работает по встрече и выпуску самолетов, специалисты наземной службы, службы авиационной безопасности", - отмечает он.

В компании также отмечают, что аэропорт дважды обращался к президенту и Кабмину за помощью, однако обратной реакции пока не последовало.

В то же время, журналист Кирилл Сазонов отмечает, что аэропорт действительно с марта фактически прекратил работу, но продолжает нести убытки.

"Аэропорт – не бар, так просто на замок не закроешь. Инфраструктура гигантская и ее надо поддерживать. Налоговые каникулы начались и закончились в марте. Кредитных обязательств никто также не отменил. Из 2 млрд грн, вложенных в реконструкцию аэропорта, часть брали в банке под процент", - добавил он.

При этом, как утверждает журналист, тот же аэропорт "Борисполь" принимает и гуманитарку, и грузовые, и бизнес-рейсы, тогда как на "Киев" эти рейсы не отправляют.

"Да, небо откроют через две недели. Но продержаться ему надо не до 15 июня, а до как минимум 2024 года, когда авиация может приблизиться к докризисным показателям. Потому как загрузка аэропорта на уровне 10-25% - это всегда убыточная история", - написал он.

По его словам, руководство аэропорта просит не столько денег от государства, сколько конкурентных условий для всех участников рынка.

Напомним, ранее в соцсетях сотрудники предприятия и просто пользователи запустили челлендж #SaveKyivAirport, чтобы привлечь внимание власти и общественности к сложившейся ситуации на предприятии.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о временной приостановке с 24 марта работы всех аэропортов страны, кроме аэропорта "Борисполь", который принимал эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами.

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Автор: РБК-Украина