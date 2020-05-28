В аеропорту "Київ" заявили, що через карантин опинилися в критичній ситуації

Фото: термінал в аеропорту "Київ" (прес-служба)

Аеропорт двічі звертався до президента і Кабміну за допомогою, проте зворотної реакції поки не було

Міжнародний аеропорт "Київ" потребує фінансової та регуляторної підтримки держави. В іншому випадку вже в найближчі місяці Україна може втратити другий за розміром і пасажиропотоком аеропорт.

Про це заявив генеральний директор компанії "Майстер-Авіа" Олег Левченко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, аеропорт вже другий місяць генерує тільки збитки, попри те, що в компанії зупинили все, що можна було зупинити, але законсервувати повністю підприємство неможливо.

"В терміналах знаходяться співробітники, прикордонники, митники, відповідно, системи водопостачання, кондиціонування, пожежної безпеки повинні працювати, і є люди, які за цим слідкують. Будівлі повинні охоронятися. Завжди на аеродромі присутній аварійно-рятувальна команда, персонал, який працює по зустрічі й випуску літаків, фахівці наземної служби, служби авіаційної безпеки", - зазначає він.

У компанії також відзначають, що аеропорт двічі звертався до президента і Кабміну за допомогою, проте зворотної реакції поки не було.

Водночас, журналіст Кирило Сазонов зазначає, що аеропорт дійсно з березня фактично припинив роботу, але продовжує зазнавати збитків.

"Аеропорт - не бар, так просто на замок не закриєш. Інфраструктура гігантська і її треба підтримувати. Податкові канікули почалися і закінчилися в березні. Кредитних зобов'язань ніхто також не скасував. З 2 млрд грн, вкладених в реконструкцію аеропорту, частина брали в банк під відсоток", - додав він.

При цьому, як стверджує журналіст, той же аеропорт "Бориспіль" приймає і гуманітарку, і вантажні, і бізнес-рейси, тоді як на "Київ" ці рейси не відправляють.

"Так, небо відкриють через два тижні. Але протриматися йому треба не до 15 червня, а до як мінімум 2024 року, коли авіація може наблизитися до докризових показників. Бо як завантаження аеропорту на рівні 10-25% - це завжди збиткова історія", - написав він.

За його словами, керівництво аеропорту просить не стільки грошей від держави, скільки конкурентних умов для всіх учасників ринку.

Нагадаємо, раніше в соцмережах співробітники підприємства та просто користувачі запустили челлендж #SaveKyivAirport, щоб привернути увагу влади та громадськості до ситуації, що склалася на підприємстві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасове зупинення з 24 березня роботи всіх аеропортів країни, крім аеропорту "Бориспіль", який брав евакуаційні чартерні рейси з українськими громадянами.

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Автор: РБК-Україна