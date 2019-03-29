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В аэропортах из-за выборов ожидаются очереди

Новости » Выборы 2019    29.03.2019 - 12:55
В аэропортах из-за выборов ожидаются очереди
Иллюстративное фото (УНИАН)

Перед выборами в Украине прогнозируют очереди в аэропортах

Накануне выборов в Украине в аэропортах ожидаются очереди. Соответствующее предупреждение размещено на сайте Государственной пограничной службы.

В частности, пограничники просят обратить внимание, что накануне выборов в Украину приезжает несколько тысяч журналистов и представителей мониторинговых миссий. Большинство из них прибывает через аэропорты в Киеве.

"Соответствующие службы делают все обходимо, чтобы ускорить пересечение границы, однако возможные задержки. Просим с пониманием относиться к ситуации", - говорится в сообщении.

В аэропортах из-за выборов ожидаются очереди

 

Напомним, ранее в гражданской сети "ОПОРА" сообщили, что в день выборов в Украине 31 марта проголосовать в Донецкой области смогут 47 тыс. украинских военных. Для этого сформировали 65 избирательных участков в базовых лагерях военных подразделений, которые сегодня служат на передовой.

Отметим, по данным украинской разведки, спецслужбы России готовят серию провокаций на избирательных участках в восточных регионах Украины, которые граничат с временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей.

 

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