ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В аеропортах через вибори очікуються черги

Новини » Вибори 2019    29.03.2019 - 12:55
В аеропортах через вибори очікуються черги
Ілюстративне фото (УНІАН)

Перед виборами в Україні прогнозують черги в аеропортах

Напередодні виборів в Україні в аеропортах очікуються черги. Відповідне попередження розміщено на сайті Державної прикордонної служби.

Зокрема, прикордонники просять звернути увагу, що напередодні виборів до Україну приїжджає кілька тисяч журналістів і представників моніторингових місій. Більшість з них прибуває через аеропорти в Києві.

"Відповідні служби роблять все необхідне, щоб пришвидшити перетин кордону, однак можливі затримки. Просимо з розумінням ставитися до ситуації", - йдеться в повідомленні.

В аеропортах через вибори очікуються черги

 

Нагадаємо, раніше в громадянській мережі "ОПОРА" повідомили, що в день виборів в Україні 31 березня проголосувати в Донецькій області зможуть 47 тис. українських військових. Для цього сформували 65 виборчих дільниць у базових таборах військових підрозділів, які сьогодні служать на передовій.

Відзначимо, за даними української розвідки, спецслужби Росії готують серію провокацій на виборчих дільницях в східних регіонах України, які межують з тимчасово окупованими Росією територіями Донецької і Луганської областей.

 

У день виборів в Україні буде тепло і сонячно У Кремлі назвали умови визнання виборів в Україні
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко аэропортвыборыочереди
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся