В аэропортах США пассажиров из Китая будут проверять на новый смертельный вирус

Вследствие вируса в Китае уже погибли два человека и по меньшей мере 45 - заболели за пределами страны

В аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса пассажиров прибывших из китайского города Уханя будут проверять на заражение неизвестным респираторным вирусом. Об этом сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний США, передает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что от вируса в Китае уже погибли два человека и по меньшей мере 45 - заболели за пределами страны.

Считается, что большинство людей заразились через контакт с животными на рынках морепродуктов и мяса в Ухане. Нет уверенности в том, что вирус передается от человека к человеку.

Однако, как пишет газета, несколько случаев не были связанны с животными, и ученые говорят, что передача от человека к человеку на самом деле возможна, поэтому необходимы меры предосторожности.

До работы в трех крупнейших аэропортах США привлекли около 100 специалистов Центра контроля и профилактики заболеваний.

Ежегодно из Уханя до Соединенных Штатов прибывает от 60 000 до 65 000 человек. Прямые рейсы принимают только аэропорты Нью-Йорка и Сан-Франциско.

Пассажиров будут просить заполнить анкету с вопросами, имеют ли они такие симптомы, как кашель или лихорадка, и посещали ли они рынки м'яса или морепродуктов в Ухане. Тепловые сканеры будут фиксировать лихорадку. Лица с признаками заболевания будут обследованы дополнительно, а пассажиров с подозрениями на заражение отправят в районные больницы для дальнейшего обследования.

Отмечается, что обследования займут определенное время и некоторые пассажиры могут опоздать на пересадочные рейсы.

Впервые болезнь была зарегистрирована в конце декабря в городе Ухане в центральном Китае. На этой неделе два случая заражения были обнаружены в Таиланде и один в Японии.

Заболевание вызывает коронавирус, подобный тому, что вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, которая распространилась из Китая.

Напомним, в Украине активизировалась вирусная пневмония. Она развивается очень стремительно и приводит к фатальным последствиям. В Тернополе переполненные больницы и три пациента умерли.

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