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В аеропортах США пасажирів з Китаю перевірятимуть на новий смертельний вірус

Новини » В світі     18.01.2020 - 00:13
В аеропортах США пасажирів з Китаю перевірятимуть на новий смертельний вірус
Ілюстративне фото (twitter.com/NoviniteEU)

Внаслідок вірусу в Китаї вже загинули дві людини і щонайменше 45 - захворіли за межами країни

В аеропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско та Лос-Анджелеса пасажирів прибулих з китайського міста Уханя перевірятимуть на зараження невідомим респіраторним вірусом. Про це повідомили у Центрі контролю та профілактики захворювань США, передає РБК-Україна з посиланням на з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що від вірусу в Китаї вже загинули дві людини і щонайменше 45 - захворіли за межами країни.

Вважається, що більшість людей заразилися через контакт із тваринами на ринках морепродуктів та м'яса в Ухані. Немає певності в тому, що вірус передається від людини до людини.

Однак, як пише газета, кілька випадків не були пов'язані з тваринами, і вчені кажуть, що передача від людини до людини насправді можлива, тому необхідні запобіжні заходи.

До роботи в трьох найбільших аеропортах США залучили близько 100 фахівців Центру контролю та профілактики захворювань.

Щорічно з Уханя до Сполучених Штатів прибуває від 60 000 до 65 000 осіб. Прямі рейси приймають лише аеропорти Нью-Йорка і Сан-Франциско.

Пасажирів проситимуть заповнити анкету із запитаннями, чи мають вони такі симптоми, як кашель або лихоманка, і чи відвідували вони ринки м'яса чи морепродуктів у Ухані. Теплові сканери фіксуватимуть лихоманку. Особи з ознаками захворювання будуть обстежені додатково, а пасажирів з підозрами на зараження відправлять в районні лікарні для подальшого обстеження.

Зазначається, що обстеження займуть певний час і деякі пасажири можуть запізнитися на пересадочні рейси.

Уперше хвороба була зареєстрована наприкінці грудня в місті Ухані в центральному Китаї. Цього тижня два випадки зараження були виявлені в Таїланді й один у Японії.

Захворювання спричиняє коронавірус, подібний до того, що викликав спалах атипової пневмонії у 2003 році, яка поширилася з Китаю.

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