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В Польше зафиксировали еще одну вспышку птичьего гриппа

Новости » Происшествия     04.01.2020 - 19:23
В Польше зафиксировали еще одну вспышку птичьего гриппа
Иллюстративное фото (minagro.gov.ua)

Руководство фермы приняло решение о забое птиц

В Польше зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа на одной из ферм в Люблинском воеводстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как сообщается, очередная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на ферме в польской гмине Устимов. Руководства уже приняло решение забить около 70 тысяч птиц.

Отмечается, что к работам по извлечению и захоронению забитых животных привлечены польские солдаты территориальной обороны.

Накануне в этом же регионе были зафиксированы еще несколько вспышек болезни. Ветеринары утверждают, что новая вспышка не существенно изменит ситуацию в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что на востоке Польши обнаружили вспышку птичьего гриппа на индюшиных фермах. Ожидалось, что от болезни пострадают минимум 3 фермы в регионе, грипп может затронуть до 350 тысяч птиц. Тогда руководство пораженных ферм решило забить около 40 тысяч птиц.

Напомним, в 2017 году вирус птичьего гриппа затронул также Украину. Тогда ряд стран вводили запрет на ввоз мяса птицы из Украины.

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