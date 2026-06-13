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В аеропортах Росії через дефіцит палива обмежили заправку літаків

06:55 13.06.2026 Сб
2 хв
Які аеропорти залишилися без палива?
aimg Катерина Коваль
Фото: до санкційних проблем російських авіаперельотів додалися нові (Getty Images)

Паливна криза в Росії перекинулася на авіацію. Кілька великих аеропортів запровадили обмеження на заправку літаків - наслідок рекордної серії ударів по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Де запровадили обмеження

Повідомлення для пілотів про ліміти на авіакеросин виставили аеропорти Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода. Заправка здійснюється лише в обсязі, необхідному для виконання конкретного рейсу. Наприклад, Махачкала встановила ліміт 8 тонн для рейсів до Дубая, 3,5 тонни - до Мінська.

Ще наприкінці травня авіакомпанії отримали листи від постачальників про неможливість заправити літаки за укладеними контрактами в аеропортах Петербурга, Єкатеринбурга, Уфи та ряду інших міст.

Ціни б'ють рекорди

Біржові продажі авіакеросину фактично зупинилися: з 4 травня на Петербурзькій товарно-сировинній біржі не укладено жодної угоди по авіапальному. Ціни на оптовому ринку злетіли до рекордних 113 тисяч рублів за тонну - на 52% вище рівня початку березня.

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"1 червня на всю країну продали лише три цистерни", — описав ситуацію на торгах один із джерел "Комерсанта".

Причина і реакція уряду

Проблеми почалися після рекордної серії ударів по НПЗ: за травень уражено 16 заводів, нафтопереробка в центральній частині Росії практично зупинилася.

Після термінової наради в Міненерго уряд заборонив експорт авіакеросину з 1 червня по 30 листопада, щоб стабілізувати внутрішній ринок.

Кілька днів тому в Краснодарському краї тимчасово призупинили відпуск палива на АЗС через підвищений попит і перебої з постачанням. Паливна криза з півдня вже поширилася на Сибір, ліміти на бензин запровадили за 5000 кілометрів від України.

Системна причина - тиск на нафтову галузь через удари по НПЗ і логістиці: Росія вже змушена перенаправляти сировину з експорту на внутрішній ринок, але цього виявляється недостатньо.

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Російська ФедераціяБензинАеропорт