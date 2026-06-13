В аэропортах России из-за дефицита топлива ограничили заправку самолетов

Где ввели ограничения

Уведомления для пилотов о лимитах на авиакеросин выставили аэропорты Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода. Заправка осуществляется лишь в объеме, необходимом для выполнения конкретного рейса. Например, Махачкала установила лимит 8 тонн для рейсов в Дубай, 3,5 тонны - в Минск.

Еще в конце мая авиакомпании получили письма от поставщиков о невозможности заправить самолеты по заключенным контрактам в аэропортах Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и ряда других городов.

Цены бьют рекорды

Биржевые продажи авиакеросина фактически остановились: с 4 мая на Петербургской товарно-сырьевой бирже не заключено ни одной сделки по авиакеросину. Цены на оптовом рынке взлетели до рекордных 113 тысяч рублей за тонну - на 52% выше уровня начала марта.

"1 июня на всю страну продали всего три цистерны", - описал ситуацию на торгах один из источников "Коммерсанта".

Причина и реакция правительства

Проблемы начались после рекордной серии ударов по НПЗ: за май поражено 16 заводов, нефтепереработка в центральной части России практически остановилась.

После срочного совещания в Минэнерго правительство запретило экспорт авиакеросина с 1 июня по 30 ноября, чтобы стабилизировать внутренний рынок.