В аэропортах в Киеве и Одессе взрывчатку не нашли

Полиция 23 апреля проверила сообщение о минировании Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") и Международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители провели эвакуацию людей и проверку зданий аэропортов и прилегающих к ним территорий. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.

Во время осмотра аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали около 800 человек. В Одессе были эвакуированы 400 пассажиров и работников аэропорта.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что сообщение о минировании, поступило около 12:00 на электронные почты аэропортов. На место немедленно вызвали полицию.

РБК-Украина писало, что за сутки 21 апреля в день выборов в Украине в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании -15 таких сообщений зарегистрировано в городе Харьков, 19 - в Киеве, 6 - во Львове, 3 - в Одессе, 2 - в Днепре, по одному в городах Волноваха Донецкой области и Новая Каховка Херсонской области.