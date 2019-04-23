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В аеропортах в Києві та Одесі вибухівку не знайшли

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 16:01
В аеропортах в Києві та Одесі вибухівку не знайшли
Фото: аеропорт "Київ" (www.facebook.com/airportkiev)

Поліція евакуювала близько 1200 людей в обох аеропортах

Поліція 23 квітня перевірила повідомлення про мінування Міжнародного аеропорту "Київ" ("Жуляни") та Міжнародного аеропорту "Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції

Правоохоронці провели евакуацію осіб та перевірку будівель аеропортів і прилеглих до них територій. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено.

Під час огляду аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали близько 800 осіб. В Одесі було евакуйовано 400 пасажирів та працівників летовища.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що повідомлення про замінування надійшло близько 12:00 на електронні пошти аеропортів. На місце негайно викликали поліцію. 

РБК-Україна писало, що за добу 21 квітня у день виборів в Україні до підрозділів Національної поліції надійшло 47 неправдивих повідомлень про замінування -15 таких повідомлень зареєстровано в місті Харків, 19 - в Києві, 6 - у Львові, 3 - в Одесі, 2 - в Дніпрі, та по одному в містах Волноваха Донецької області й Нова Каховка Херсонської області.

У Харкові поліція перевірила ще п'ять повідомлень про мінування У Харкові повідомили про мінування двох заводів та ресторану
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