Из аэропорта "Киев" возобновляются рейсы: стали известны дата и направления

Готовы восстановить международные рейсы авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir
Со вторника, 16 июня 2020 года, восстанавливаются рейсы из Международного аэропорта "Киев". Ряд авиакомпаний подтвердили готовность выполнять международные рейсы.
Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в своем Facebook.
"О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич", - указано в сообщении.
В аэропорту также назвали направления, по которым восстановится авиасообщение с 16 июня:
Напомним, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в Украине с 15 июня возобновят международное и внутреннее регулярное авиасообщение.
Как писало РБК-Украина, глава МИУ Криклий также заверил, что цены на авиабилеты не должны возрасти.
Автор: Юлия Струк