З аеропорту "Київ" відновлюються рейси: стали відомі дата і напрямки

Готові відновити міжнародні рейси авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir
З вівторка, 16 червня 2020 року, відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ". Ряд авіакомпаній підтвердили готовність виконувати міжнародні рейси.
Про це прес-служба аеропорту повідомила у своєму Facebook.
"Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія Мотор Січ", - вказано у повідомленні.
В аеропорту також назвали напрямки, за якими відновиться авіасполучення з 16 червня:
Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, в Україні з 15 червня відновлять міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення.
Як писало РБК-Україна, глава МІУ Криклій також запевнив, що ціни на авіаквитки не повинні зрости.
Автор: Юлия Струк