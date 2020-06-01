ru
ua

З аеропорту "Київ" відновлюються рейси: стали відомі дата і напрямки

Новини » Суспільство   

Готові відновити міжнародні рейси авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir

З вівторка, 16 червня 2020 року, відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ". Ряд авіакомпаній підтвердили готовність виконувати міжнародні рейси.

Про це прес-служба аеропорту повідомила у своєму Facebook.

"Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія Мотор Січ", - вказано у повідомленні.

В аеропорту також назвали напрямки, за якими відновиться авіасполучення з 16 червня:

  • Belavia Мінськ,
  • LOT Варшава,
  • WizzAir Біллунд (Данія),
  • Афіни (Греція),
  • Берлін (Німеччина),
  • Вільнюс (Литва),
  • Нюрнберг (Німеччина),
  • Ларнака (Кіпр),
  • Відень (Австрія),
  • Бремен (Німеччина),
  • Рига (Латвія),
  • Лісабон (Португалія),
  • Ганновер (Німеччина),
  • Гданськ (Польща).

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, в Україні з 15 червня відновлять міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення.

Як писало РБК-Україна, глава МІУ Криклій також запевнив, що ціни на авіаквитки не повинні зрости.

Автор: Юлия Струк

► Міністр Шотландії пішов у відставку через карантинний скандал з радником Джонсона ► У Карпатах намело майже півметра снігу
Читати всі новини