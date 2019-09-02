Аэропорт Запорожья закрыли на 1,5 месяца из-за ремонтных работ

Фото: аэропорт "Запорожье" (ozh.aero)

Аэропорт Запорожья не будет работать со 2 сентября по 15 октября

Аэропорт Запорожье полностью закрыли на проведение капитального ремонта аэродрома на 1,5 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Сообщается, что сегодня, 2 сентября, аэропорт Запорожья закрыли. Это связано с ремонтом взлетно-посадочной полосы.

"Аэропорт Запорожье полностью закрылся на прием и отправку рейсов в 09:00 2 сентября в связи с началом капитального ремонта аэродрома. Он продлится до 23:59 15 октября", - говорится в сообщении.

На время ремонта в Запорожье приостановили рейсы все авиакомпании. В частности, Turkish Airlines и Pegasus Airlines временно отменили полеты из Стамбула, МАУ - из Киева, "Мотор Сич" в Киев, Минск и Бургас, LOT - из Варшавы.

В этот раз не работает как основная искусственная взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием, так и грунтовая полоса, которую задействовали во время предыдущих ремонтов в 2017 и 2018 годах.

Также планируется строительство нового пассажирского терминала.

Напомним, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней. Аэропорт не будет работать со 2 по 12 сентября. В этот период рейсы авиакомпаний, которые базируются в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь". Их разделят между терминалами D и F аэропорта "Борисполь".

Ранее аэропорт "Киев" приостанавливал работу после инцидента с самолетом Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia Airlines. Boeing 737, выполнявший рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на взлетно-посадочную полосу, выкатился за ее пределы, в результате чего была заблокирована работа аэропорта. На борту самолета находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.