ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аэропорт Запорожья закрыли на 1,5 месяца из-за ремонтных работ

Новости » Общество    02.09.2019 - 21:55
Аэропорт Запорожья закрыли на 1,5 месяца из-за ремонтных работ
Фото: аэропорт "Запорожье" (ozh.aero)

Аэропорт Запорожья не будет работать со 2 сентября по 15 октября

Аэропорт Запорожье полностью закрыли на проведение капитального ремонта аэродрома на 1,5 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Сообщается, что сегодня, 2 сентября, аэропорт Запорожья закрыли. Это связано с ремонтом взлетно-посадочной полосы.

"Аэропорт Запорожье полностью закрылся на прием и отправку рейсов в 09:00 2 сентября в связи с началом капитального ремонта аэродрома. Он продлится до 23:59 15 октября", - говорится в сообщении.

На время ремонта в Запорожье приостановили рейсы все авиакомпании. В частности, Turkish Airlines и Pegasus Airlines временно отменили полеты из Стамбула, МАУ - из Киева, "Мотор Сич" в Киев, Минск и Бургас, LOT - из Варшавы.

В этот раз не работает как основная искусственная взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием, так и грунтовая полоса, которую задействовали во время предыдущих ремонтов в 2017 и 2018 годах.

Также планируется строительство нового пассажирского терминала.

Напомним, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней. Аэропорт не будет работать со 2 по 12 сентября. В этот период рейсы авиакомпаний, которые базируются в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь". Их разделят между терминалами D и F аэропорта "Борисполь".

Ранее аэропорт "Киев" приостанавливал работу после инцидента с самолетом Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia Airlines. Boeing 737, выполнявший рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на взлетно-посадочную полосу, выкатился за ее пределы, в результате чего была заблокирована работа аэропорта. На борту самолета находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.

Во Франции компьютерный сбой привел к задержке авиарейсов В центре Киева ограничат движение транспорта
Новости Украины ремонтаэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь