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Аеропорт Запоріжжя закрили на ремонт

Новини » Суспільство    02.09.2019 - 21:55
Аеропорт Запоріжжя закрили на ремонт
Фото: аеропорт "Запоріжжя" (ozh.aero)

Аеропорт Запоріжжя не буде працювати з 2 вересня по 15 жовтня

Аеропорт Запоріжжя повністю закрили на проведення капітального ремонту аеродрому на 1,5 місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Зазначається, що сьогодні, 2 вересня, аеропорт Запоріжжя закрили. Це пов'язано з ремонтом злітно-посадкової смуги.

"Аеропорт Запоріжжя повністю закрився на прийом і відправлення рейсів в 09:00 2 вересня у зв'язку з початком капітального ремонту аеродрому. Він триватиме до 23:59 15 жовтня", - йдеться у повідомленні.

На час ремонту в Запоріжжі призупинили всі рейси авіакомпанії. Зокрема, Turkish Airlines і Pegasus Airlines тимчасово скасували польоти зі Стамбула, МАУ - з Києва, "Мотор Січ" в Київ, Мінськ і Бургас, LOT - з Варшави.

На цей раз не працює як основна штучна злітно-посадкова смуга з бетонним покриттям, так і ґрунтова смуга, яку задіяли під час попередніх ремонтів в 2017 і 2018 роках.

Також планується будівництво нового пасажирського терміналу.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не буде обслуговувати пасажирів протягом 10 днів. Аеропорт не буде працювати з 2 по 12 вересня. У цей період рейси авіакомпаній, що базуються у столичному аеропорту, будуть обслуговуватися у Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Їх розділять між терміналами D і F аеропорту "Бориспіль".

Раніше аеропорт "Київ" призупиняв роботу після інциденту з літаком Boeing 737 білоруської авіакомпанії Airlines Belavia. Boeing 737, що виконував рейс за маршрутом Мінськ-Київ, при посадці на злітно-посадкову смугу, викотився за її межі, в результаті чого була заблокована робота аеропорту. На борту літака знаходилися 139 пасажирів і 5 членів екіпажу.

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