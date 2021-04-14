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Аэропорт "Ужгород" восстанавливает работу: названа дата

Автор: Инна Собора

Аэропорт "Ужгород" возобновляет регулярные пассажирские авиаперевозки. Первые рейсы запустят уже с 1 июня.

Об этом сообщил председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров в Facebook.

По его словам, полеты будет осуществлять авиакомпания WindRose по маршрутам "Киев - Ужгород" и "Ужгород - Киев" трижды в неделю. В случае наличия соответствующего спроса, обещают, что регулярность рейсов будет увеличена.

"Запуск аэропорта "Ужгород" - это не просто полеты в столицу и обратно. Это создание соответствующего центра подготовки пилотов и персонала, которые в будущем станут частью более грандиозного проекта – эксплуатации нового аэропорта, который будет построен на Закарпатье", - добавил Петров.

РБК-Украина писало, что в октябре 2020 года компания WindRose получила разрешение от Госавиаслужбы на выполнение регулярных рейсов из Киева в Ужгород, однако когда они начнут курсировать, было неизвестно. Впрочем, в авиакомпании заявляли, что смогут обслуживать этот маршрут с частотой семь раз в неделю.

Напомним, в 2019 году авиарейс Киев-Ужгород компании "Мотор Сич" отменили из-за нерентабельности.

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Новости Украины Ужгородаэропорт
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