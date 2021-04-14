Аэропорт "Ужгород" восстанавливает работу: названа дата

По его словам, полеты будет осуществлять авиакомпания WindRose по маршрутам "Киев - Ужгород" и "Ужгород - Киев" трижды в неделю. В случае наличия соответствующего спроса, обещают, что регулярность рейсов будет увеличена.

"Запуск аэропорта "Ужгород" - это не просто полеты в столицу и обратно. Это создание соответствующего центра подготовки пилотов и персонала, которые в будущем станут частью более грандиозного проекта – эксплуатации нового аэропорта, который будет построен на Закарпатье", - добавил Петров.