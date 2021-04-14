Аеропорт "Ужгород" відновлює роботу: названа дата

Аеропорт "Ужгород" відновлює регулярні пасажирські авіаперевезення. Перші рейси запустять вже з 1 червня.
Про це повідомив голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров в Facebook.
За його словами, польоти здійснюватиме авіакомпанія WindRose за маршрутами "Київ - Ужгород" та "Ужгород - Київ" тричі на тиждень. У разі наявності відповідного попиту, обіцяють, що регулярність рейсів буде збільшена.
"Запуск аеропорту "Ужгород" - це не просто польоти у столицю і назад. Це створення відповідного центру підготовки пілотів та персоналу, які в майбутньому стануть частиною більш грандіозного проекту – експлуатації нового аеропорту, який буде побудований на Закарпатті", - додав Петров.
РБК-Україна писало, що у жовтні 2020 року компанія WindRose отримала дозвіл від Державіаслужби на виконання регулярних рейсів із Києва до Ужгорода, однак коли вони почнуть курсувати, було невідомо. Втім, в авіакомпанії заявляли, що зможуть обслуговувати цей маршрут із частотою сім разів на тиждень.
Нагадаємо, у 2019 році авіарейс Київ-Ужгород компанії "Мотор Січ" скасували через нерентабельність.