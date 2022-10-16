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Аеропорт у Рівному змінить призначення: що у ньому облаштують

Фото: Аеропорт у Рівному переобладнають на митний термінал (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У приміщеннях рівненського аеропорту облаштовують митний термінал. Тут буде місце для стоянки автомобілів, а також для зважування транспорту. Також виділять приміщення для зберігання товарів.

Про це заявив заступник директора Рівненського аеропорту Ігор Насінюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РН.

"Вважаю, що цей митний пост буде мати попит, тому що наш аеропорт знаходиться біля траси. Вантажним автомобілям буде зручно заїжджати", – заявив Насінюк.

Оскільки існуючий митний пост не справляється з наявним навантаженням, відкриття ще одного хаба є дуже своєчасним, вважають брокери. Це дозволить, зокрема, значно розвантажити трафік у місті.

Раніше ми писали, що у середу, 12 жовтня, українським військовим вдалося збити ворожу мету над Рівненською областю.

Також повідомлялося, що мешканець Рівненської області організував масштабну схему з продажу гуманітарної допомоги. Шахраю вже оголосили підозру.

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