Аеропорт у Рівному змінить призначення: що у ньому облаштують

У приміщеннях рівненського аеропорту облаштовують митний термінал. Тут буде місце для стоянки автомобілів, а також для зважування транспорту. Також виділять приміщення для зберігання товарів.
Про це заявив заступник директора Рівненського аеропорту Ігор Насінюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РН.
"Вважаю, що цей митний пост буде мати попит, тому що наш аеропорт знаходиться біля траси. Вантажним автомобілям буде зручно заїжджати", – заявив Насінюк.
Оскільки існуючий митний пост не справляється з наявним навантаженням, відкриття ще одного хаба є дуже своєчасним, вважають брокери. Це дозволить, зокрема, значно розвантажити трафік у місті.
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