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Аэропорт в Ровно сменит предназначение: что в нем обустроят

Фото: Аэропорт в Ровно переоборудуют на таможенный терминал (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В помещениях ровенского аэропорта обустраивают таможенный терминал. Здесь будет место для стоянки автомобилей, а также место для взвешивания транспорта. Также выделят помещения для хранения товаров.

Об этом заявил заместитель директора Ровенского аэропорта Игорь Насинюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РН.

"Считаю, что этот таможенный пост будет пользоваться спросом, потому что наш аэропорт находится у трассы. Грузовым автомобилям будет удобно заезжать", – заявил Насинюк.

Поскольку существующий таможенный пост не справляется с имеющейся нагрузкой, открытие еще одного хаба очень своевременным, считают брокеры. Это позволит, в частности, значительно разгрузить трафик в городе.

Ранее мы писали, что в среду, 12 октября, украинским военным удалось сбить вражескую цель над Ровенской областью.

Также сообщалось, что житель Ровенской области организовал масштабную схему по продаже гуманитарной помощи. Мошеннику уже объявили подозрение.

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РовноРовенская область