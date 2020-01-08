Аэропорт Одессы эвакуировали из-за минирования

Международный аэропорт "Одесса" эвакуировали из-за мужчины в балаклаве, который ворвался на территорию аэропорта и заявил о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

По данным местной полиции, весь персонал аэропорта "Одесса" и его пассажиры были эвакуированы после того, как неизвестный мужчина, одетый в балаклаву, сломал шлагбаум и ворвался на территорию аэропорта. Позже неизвестный злоумышленник заявил, что аэропорт заминирован.

"Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован", - рассказали в полиции.

Отмечается, что нарушитель был задержан. Правоохранители и взрывотехники проверяют территорию и здания аэропорта "Одесса" на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 30 декабря в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрывали одну из центральных станций метрополитена. После получения сообщения о минировании на вход и выход были закрыты станция метро "Крещатик" и пересадка на "Майдан Независимости".

Кроме того, 19 декабря станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрывали на вход и выход после анонимного звонка о минировании. Информация о минировании столичного метрополитена не подтвердилась.