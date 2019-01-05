Аеропорт Мюнхена через негоду скасував 120 авіарейсів

Фото (twitter.com/Airport_FRA)

Близько 140 рейсів були затримані

В аеропорту німецького Мюнхена у суботу, 5 січня, через сильний снігопад скасували 120 авіарейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel Online.

Повідомляється, що також близько 140 рейсів були затримані. В аеропорту Мюнхена всього на сьогодні було заплановано близько 850 злетів і посадок.

Крім того, протягом 25 хвилин в аеропорту були закриті злітні смуги для очищення від снігу.

Нагадаємо, аеропорт німецького міста Ганновер 29 грудня призупинив роботу після того, як автомобіль протаранив ворота і в'їхав в зону для обслуговування літаків. Всі рейси з аеропорту Ганновер-Лангенхаген були скасовані. Також аеропорт не приймав інші літаки через розслідування інциденту.

Раніше в берлінському аеропорту "Шенефельд" поліція затримала чоловіка, одягненого в підозрілий жилет з проводами. Чоловік погрожував силам безпеки аеропорту пивною пляшкою.

Також раніше РБК-Україна писало, що з першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювала людей. Евакуація сталася через французьку родину, яка пройшла повз зони контролю аеропорту.