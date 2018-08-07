Эвакуация терминала аэропорта во Франкфурте-на-Майне: стала известна причина

Эвакуация произошла из-за французской семьи, которая прошла мимо зоны контроля аэропорта

Эвакуация в терминалах аэропорта Франкфурта-на-Майне завершена, а аэропорт возобновил свою работу. Об этом сообщает полиция аэропорта в Twitter.

Согласно информации полиции, эвакуация терминалов в аэропорту Франкфурта завершена. Указанные участки открыты, а работа восстановлена.

Welt сообщает, что эвакуация произошла из-за французской семьи, которая прошла мимо зоны контроля аэропорта.

Напомним, сегодня сообщалось, что из первого терминала аэропорта Франкфурта-на-Майне федеральная полиция Германии эвакуировала людей.

Полиция сообщала, что в связи с предупреждением системы безопасности были приостановлены работы во второй и третьей зоне терминала.