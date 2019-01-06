Аеропорт Львова призупинив роботу після інциденту з літаком

Фото: інцидент з літаком в аеропорту Львова (facebook.com/bagrij.andrij)

Літак Turkish Airlines викотився за межі злітної смуги

Львівський аеропорт тимчасово припинив роботу після того, як літак компанії Turkish Airlines викотився за межі злітної смуги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міжнародного аеропорту "Львів".

Повідомляється, що сьогодні о 10:23 літак Boeing 737-800 авіакомпанії Turkish Airlines, який здійснював рейс за маршрутом Львів-Стамбул, при розвороті на злітній смузі частково викотився за її межі.

"Жоден з 59 пасажирів і 6 членів екіпажу, які були на борту повітряного судна, в результаті інциденту не постраждав. Було проведено заходи по висадці пасажирів та доставки їх до термінала "А". В даний час проводяться заходи по евакуації повітряного судна з смуги. Аеропорт докладає максимальні зусилля для відновлення роботи найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

На сайті аеропорту зазначено, що на даний момент затримується приліт літаків, які мали прибути після зльоту турецького Boeing.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт Мюнхена через негоду скасував 120 авіарейсів.

Раніше також стало відомо, що аеропорт "Київ" за минулий рік збільшив пасажиропотік в 1,5 рази.