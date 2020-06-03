Аэропорт "Киев" возобновляет международные рейсы: куда можно лететь

Международный аэропорт "Киев" возобновляет международные рейсы с 16 мая. На 16 июня запланировано уже 12 международных рейсов.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Киев".

Так, возобновить международные авиарейсы из Украины готовы авиакомпании Belavia и WizzAir. Продажа билетов открыта на рейсы с 16 июня:

Киев-Минск (Belavia) - отправление 05:45 и 15:15, цена от 2457 гривен;

Киев-Биллунд (WizzAir) - отправления 06:15, цена от 1149 гривен;

Киев-Афины (WizzAir) - отправление 06:20, цена от 3479 гривен;

Киев-Берлин (WizzAir) - отправление 06:30, цена от 4199 гривен;

Киев-Вильнюс (WizzAir) - отправления 09:15, цена от 2319 гривен;

Киев-Нюрнберг (WizzAir) - отправление 10:10, цена от 3189 гривен;

Киев-Рига (WizzAir) - отправление 12:45, цена от 869 гривен;

Киев-Бремен (WizzAir) - отправление 17:05, цена от 1449 гривен;

Киев-Лиссабон (WizzAir) - отправление 17:05, цена от 8297 гривен;

Киев-Ганновер (WizzAir) - отправление 19:35, цена от 2319 гривен;

Киев-Гданьск (WizzAir) - отправление 22:35, цена от 1159 гривен

Также уже можно приобрести билеты на рейсы с 17 июня:

Киев-Краков (WizzAir) - отправление 06:05, цена от 1159 гривен;

Киев-Варшава (WizzAir) - отправление 06:10, цена от 1739 гривен;

Киев-Вена (WizzAir) - отправление 10:15, цена от 3769 гривен;

Киев-Братислава (WizzAir) - отправление 15:35, цена от 1159 гривен;

Киев-Будапешт (WizzAir) - отправление 10:20, цена от 1159 гривен;

Киев-Лутон (WizzAir) - отправление 12:50, цена от 2899 гривен;

Киев-Мемминген (WizzAir) - отправление 13:20, цена от 2029 гривен;

Киев-Копенгаген (WizzAir) - отправление 20:05, цена от 869 гривен.

Кроме того, с 22 июня рейсы из аэропорта "Киев" начнет осуществлять польская авиакомпания LOT. Компания открыла продажу на рейсы Киев-Варшава с временем отправления в 06:05 и 8:40, стоимость билетов стартует от 2833 гривен.

Напомним, международное авиасообщение Украина возобновляет с 15 июня, а внутренние авиарейсы разрешат уже с 5 июня.

Кроме того, аэропорт "Киев" сообщал о готовности ряда авиакомпаний возобновить международные рейсы из Украины уже с 16 июня.