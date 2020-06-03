Аеропорт "Київ" відновлює міжнародні рейси: куди можна летіти

Міжнародний аеропорт "Київ" відновлює міжнародні авіарейси з 16 травня. На 16 червня заплановано вже 12 міжнародних рейсів.

Про це свідчать дані онлайн-табла аеропорту "Київ".

Так, відновити міжнародні авіарейси з України готові авіакомпанії Belavia та WizzAir. Продаж квитків відкрито на рейси з 16 червня:

Київ-Мінськ (Belavia) - відправлення 05:45 та 15:15, ціна від 2457 гривень;

Київ-Біллунд (WizzAir) - відправлення 06:15, ціна від 1149 гривень;

Київ-Афіни (WizzAir) - відправлення 06:20, ціна від 3479 гривень;

Київ-Берлін (WizzAir) - відправлення 06:30, ціна від 4199 гривень;

Київ-Вільнюс (WizzAir) - відправлення 09:15, ціна від 2319 гривень;

Київ-Нюрнберг (WizzAir) - відправлення 10:10, ціна від 3189 гривень;

Київ-Рига (WizzAir) - відправлення 12:45, ціна від 869 гривень;

Київ-Бремен (WizzAir) - відправлення 17:05, ціна від 1449 гривень;

Київ-Лісабон (WizzAir) - відправлення 17:05, ціна від 8297 гривень;

Київ-Ганновер (WizzAir) - відправлення 19:35, ціна від 2319 гривень;

Київ-Гданськ (WizzAir) - відправлення 22:35, ціна від 1159 гривень.

Також вже можна придбати квитки на рейси з 17 червня:

Київ-Краків (WizzAir) - відправлення 06:05, ціна від 1159 гривень;

Київ-Варшава (WizzAir) - відправлення 06:10, ціна від 1739 гривень;

Київ-Відень (WizzAir) - відправлення 10:15, ціна від 3769 гривень;

Київ-Братислава (WizzAir) - відправлення 15:35, ціна від 1159 гривень;

Київ-Будапешт (WizzAir) - відправлення 10:20, ціна від 1159 гривень;

Київ-Лутон (WizzAir) - відправлення 12:50, ціна від 2899 гривень;

Київ-Меммінген (WizzAir) - відправлення 13:20, ціна від 2029 гривень;

Київ-Копенгаген (WizzAir) - відправлення 20:05, ціна від 869 гривень.

Крім того, з 22 червня рейси з аеропорту "Київ" почне здійснювати польська авіакомпанія LOT. Компанія відкрила продаж на рейси Київ-Варшава з часом відправлення о 06:05 та 08:40, вартість квитків стартує від 2833 гривень.

Нагадаємо, міжнародне авіасполучення Україна відновлює з 15 червня, а внутрішні авіарейси дозволять вже з 5 червня.

Крім того, аеропорт "Київ" повідомляв про готовність ряду авіакомпаній відновити міжнародні рейси з України вже з 16 червня.