Аэропорт "Киев" им. В. Сикорского сегодня, 13 июля, возобновил работу после инцидента с самолетом Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia Airlines. Об этом написала пресс-служба аэропорта в Facebook.

"14:00 аэропорт "Киев" возобновил работу", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало, что ночью пятницы, 12 июля, в аэропорту "Киев" им. В. Сикорского самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы посадочной полосы. В частности, Boeing 737, который выполнял рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на взлетно-посадочную полосу выкатился за ее пределы, в результате чего была заблокирована работа аэропорта. На борту самолета находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы с борта и доставлены в терминал "А".

Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air, из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября в международном аэропорту "Киев" им. В. Сикорского, перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь".