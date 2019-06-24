Аэропорт "Киев" в сентябре временно закроют

Аэропорт "Киев" закроют на десять дней для ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так, реконструкция будет проходить с 2 по 12 сентября.

"Аэропорт "Киев" закроется на 10 дней. С 2-го по 12 будет происходить реконструкция взлетно-посадочной полосы. Это плановый ремонт", - сообщили в пресс-службе.

Также указано, что все авиакомпании были уведомлены о плановых ремонтных работах заранее.

"Все рейсы перенаправляются в "Борисполь". Взлет и прилет будет оттуда. Пассажирам об этом сообщает авиакомпания. Вся эта информация будет указываться в билетах пассажиров", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 19 июня Кабинет министров Украины принял решение о выделении 200 миллионов гривен на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра, о чем рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как писало РБК-Украина, пассажиропотоки через аэропорты Украины за январь-март 2019 года выросли на 21% до 4,4 млн человек. Согласно данным Министерства инфраструктуры, с начала года пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" вырос на 14,9% до 1,69 млн пассажиров в аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого - на 53,5% до 370 тыс. пассажиров.