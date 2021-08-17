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США планируют завершить эвакуацию из кабульского аэропорта к 31 августа

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Кабул, Вторник 17 августа 2021 03:30
США планируют завершить эвакуацию из кабульского аэропорта к 31 августа Фото: США планируют завершить эвакуацию из кабульского аэропорта к 31 августа (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

США планируют завершить эвакуацию из кабульского аэропорта к 31 августа. Военных планах Америки после этой даты поока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны США.

Говоря о причинах успешного наступления талибов, Кирби указал на "отсутствие ясности", что силы безопасности Афганистана не собирались воевать, несмотря на помощь со стороны Вашингтона. "Нельзя купить желание воевать. Нельзя приобрести лидерство, когда лидерство отсутствует", - пояснил он.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Кабула американский военный получил легкое ранение.

Ранее мы писали, что США возобновили эвакуацию из Афганистана.

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