Аеропорт "Харків" відмовився прийняти літак з Єгипту через перевірку Державіаслужби, - туроператор

Літак Шарм-ель-Шейх-Харків здійснить посадку в аеропорту "Бориспіль"

Аеропорт "Харків" відмовився прийняти літак з Єгипту через перевірку Державіаслужби України. Про це повідомляється на сайті туроператора Join UP.

Як зазначається, літак Шарм-ель-Шейх - Харків, який не може прийняти харківський аеропорт, перевозить 330 туристів.

"Як стало відомо сьогодні з офіційного листа, аеропорт "Харків" відмовився прийняти літак типу Airbus 330 авіакомпанії Air Leisure, який перевозить 330 туристів рейсом KUP 5312 за маршрутом Шарм-ель-Шейх - Харків на замовлення туроператора Join UP!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, літак прийме аеропорт "Бориспіль" в 19:00.

Наголошується, що причиною відмови у прийнятті рейсу стала допперевірка для підтвердження можливості прийняття такого літака в аеропорту Харкова.

"На час проходження перевірок за процедурою аеропорт не зможе приймати рейси повітряного судна типу Airbus 330, але буде мати можливість відновити їх відразу після встановлення відсутності будь-яких ризиків", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з Києва буде відправлено і сьогоднішній рейс Харків - Шарм-ель-Шейх.

Туристам огранізовано трансфер з Києва до Харкова і з Харкова в Київ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через 144 дня запустять поїзд між Києвом і аеропортом "Бориспіль".