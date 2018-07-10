Первый поезд из Киева в "Борисполь" запустят через 144 дня

Железнодорожники уже выполнили треть работ по запуску первой электрички в "Борисполь"

Первый поезд между Киевом и аэропортом "Борисполь" будет запущено через 144 дня. Об этом в Facebook сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Железнодорожники уже выполнили треть работ: построили 1400 м колеи от главной линии до начала эстакады. Эти работы должны были быть выполнены к 1 августа, а завершены 9 июля. Следующий этап - строительство эстакады. Сейчас прокладываем коммуникации, строим насыпь для пути со стороны аэропорта и платформу для пассажиров", - сообщил Кравцов.

В пресс-службе "УЗ" сообщают, что "Укрзализныця" провела подготовительные работы для начала строительства эстакады, в частности, подготовлены четыре строительные площадки: две - со стороны перегона Борисполь - Г. Кирпы, еще две - со стороны аэропорта "Борисполь".

Напомним, в мае сообщалось, что на первом этапе запуска скоростного сообщения Киев - аэропорт "Борисполь" поезда будут курсировать в час пик каждые 30 минут, стоимость билетов составит примерно 80 гривен.