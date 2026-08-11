Аэропорт Ганновера несколько раз закрывали ночью: полиция гонялась за неизвестным дроном

В ночь на вторник аэропорт в Ганновере периодически закрывали. На его территории обнаружили дрон, который два часа преследовала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Неизвестный дрон в аэропорту Ганновера

В аэропорту Ганновер-Лангенгаген ночью увидели неизвестный беспилотник. Так что взлетно-посадочную полосу и воздушное пространство неоднократно закрывали, пишет издание.

Кроме этого:

перенаправляли грузовой самолет,

откладывали несколько запланированных вылетов и прилетов.

В полиции отметили, что из-за критической важности инфраструктуры "нельзя исключать возможность гибридной деятельности".

Впрочем, они не могут утверждать, существует ли связь с инцидентом с дроном в Лейпциге.

Несмотря на то, что устройство для обнаружения дронов имеется в Федеральной полиции - оно этого беспилотника не обнаружило, отметило издание. Поэтому правоохранители предполагают, что дрон не является коммерчески доступной моделью, на выявление которых рассчитаны существующие технологии.

Беспилотник в Лейпциге

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 5 августа аэропорт в немецком Лейпциге останавливал работу после того, как у взлетной полосы обнаружили подозрительный предмет.

Еще в Германии сообщили новые детали по поводу инцидента с дроном, начиненным взрывчаткой, возле украинского самолета в аэропорту Лейпцига. Продолжается работа над средствами защиты от беспилотников, чтобы обеспечить готовность к новым атакам.