Аеропорт Гамбурга призупинив авіасполучення

Авіасполучення призупинено через проблеми з електропостачанням

В німецькому аеропорту Гамбурга припинено авіасполучення. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

У прес-службі розповіли, що авіасполучення призупинено через відключення енергопостачання.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, авіасполучення припинено з 10:00 (11:00 за київським часом). Зазначено, що знеструмлення аеропорту сталося через коротке замикання і торкнулося роботи всіх терміналів.

Нагадаємо, що в квітні в Німеччині скасували сотні рейсів через страйк в чотирьох аеропортах країни, в тому числі в хабі Франкфурту. Як повідомлялося раніше, Lufthansa заявила про скасування понад 800 рейсів із запланованих 1600 10 квітня, а оператор аеропорту Франкфурта попередив про збої.