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Аеропорт Гамбурга призупинив авіасполучення

НовиниІнфраструктура    03.06.2018 - 16:16
Ілюстративне фото (pixabay.com/DaniloBueno)
Ілюстративне фото (pixabay.com/DaniloBueno)

Авіасполучення призупинено через проблеми з електропостачанням

В німецькому аеропорту Гамбурга припинено авіасполучення. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

У прес-службі розповіли, що авіасполучення призупинено через відключення енергопостачання.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, авіасполучення припинено з 10:00 (11:00 за київським часом). Зазначено, що знеструмлення аеропорту сталося через коротке замикання і торкнулося роботи всіх терміналів.

Нагадаємо, що в квітні в Німеччині скасували сотні рейсів через страйк в чотирьох аеропортах країни, в тому числі в хабі Франкфурту. Як повідомлялося раніше, Lufthansa заявила про скасування понад 800 рейсів із запланованих 1600 10 квітня, а оператор аеропорту Франкфурта попередив про збої.

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Теги публікації: Германия, аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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