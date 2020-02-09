Аэропорт Франкфурта отменил более 100 рейсов из-за урагана "Забине"

Аэропорт в немецком Франкфурте-на-Майне отменил почти 150 рейсов из-за мощного урагана "Забине", который 9 февраля охватил Германию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным представителя компании Fraport, которая осуществляет управление аэропортом, в связи с непогодой были отменены около 150 авиарейсов из почти 1200 запланированных на понедельник, 10 февраля. Ожидается, что мощный ураган в понедельник достигнет Франкфурта.

Кроме того, крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил об отмене коротких и долгосрочных рейсов из аэропорта Мюнхена в понедельник с 12 до 23 часов.

Напомним, немецкие метеорологи сообщили, что 9 февраля мощный ураган "Забине" должен достичь территории Германии. Прогнозировалось, что порывы ветра будут достигать 100-175 километров в час. Ожидается, что ураган в стране сохранится до 11 февраля. Немецкие аэропорты и железная дорога предупреждали о возможных изменениях в работе.

Также РБК-Украина писало, что 9 февраля мощный шторм "Сиара" накрыл территорию Британии. Синоптики сообщают, что местами порывы штормового ветра достигают 93 миль в час. В более 200 населенных пунктах ожидаются сильные наводнения. Аэропорты "Хитроу" и "Гатвик" уже отменили некоторые внутренние и международные рейсы.