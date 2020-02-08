На Германию надвигается мощный ураган

Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Ураган "Забине" достигнет территории Германии уже 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, территории Германии достигнет мощный ураган "Забине". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным немецкого метеоролога Андреаса Фридриха, порывы ветра завтра составят 100-175 километров в час. Мощный ветер может привести к падению деревьев и разрушению покрытия крыш домов. Наиболее опасно будет в ночь на 10 февраля.

В связи с приближением урагана "Забине" немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn предупредила о возможных проблемах с курсированием поездов и рекомендовала пассажирам воздержаться от поездок в ближайшие дни.

Как пишет издание Reuters, немецкая авиакомпания Lufthansa также заявила, что в связи с ураганом "Забине" возможны задержки и отмены рейсов. Изменения в расписании авиакомпании возможны 9-11 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине в 8 областях обесточены более 200 населенных пунктов. Проблемы с электроснабжением наблюдаются в Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Черновицкой, Запорожской, Кировоградской и Донецкой областях.

Также РБК-Украина писало, что 6 февраля в связи с ухудшением погодных условий в Херсоне был закрыт международный аэропорт. В результате непогоды в области отсутствовало электроснабжение в 134 населенных пунктах.