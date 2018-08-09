Аэропорт "Борисполь" уплатил почти 13 млн гривен штрафа

Аэропорт оштрафовали за злоупотребление монопольным положением на рынке спецуслуг аэропорта

Международный аэропорт "Борисполь" уплатил штраф в размере 12,78 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.

"Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" о выполнении решения и уплату штрафа", - отметил Терентьев.

Фото (facebook.com/yuriy.terentyev)

Напомним, в январе 2017 года АМКУ наложил штраф на международный аэропорт "Борисполь" в размере 12,78 млн гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта в части аэропортового наземного обслуживания.

В частности, АМКУ год назад оштрафовал международный аэропорт Борисполь за совершение действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории "Борисполя", заключавшиеся в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении во время согласования внутренней документации ООО "Интеравиа".

Недавно Верховный Суд признал недействительным решение комитета в части пункта 7 относительно обязательства аэропорта "Борисполь" разграничить свои счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на оказание услуг по наземному обслуживанию. При этом в остальной части иска "Борисполя" о признании недействительным решения комитета отказано.