Аеропорт "Бориспіль" сплатив майже 13 млн гривень штрафу

Аеропорт оштрафували за зловживання монопольним становищем на ринку спецпослуг аеропорту

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" сплатив штраф у розмірі 12,78 млн гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв.

"Більше року тривав судовий процес. Сьогодні прийшов лист від "Борисполя" про виконання рішення та сплату штрафу", - зазначив Терентьєв.

Фото (facebook.com/yuriy.terentyev)

Нагадаємо, в січні 2017 року АМКУ наклав штраф на міжнародний аеропорт "Бориспіль" у розмірі 12,78 млн гривень за зловживання монопольним становищем на ринку спеціалізованих послуг аеропорту в частині аеропортового наземного обслуговування.

Зокрема, АМКУ рік тому оштрафував міжнародний аеропорт Бориспіль за вчинення дій, які могли призвести до обмеження конкуренції на ринках наземного обслуговування на території "Борисполя", які полягали в необгрунтованій відмові в погодженні заявок на отримання сертифіката відповідності на здійснення аеропортової діяльності та зволіканні під час узгодження внутрішньої документації ТОВ "Інтеравіа".

Нещодавно Верховний Суд визнав недійсним рішення комітету в частині пункту 7 щодо зобов'язання аеропорту "Бориспіль" розмежувати свої рахунки на свою діяльність з управління інфраструктурою та регуляторну діяльність, з одного боку, і рахунки на надання послуг з наземного обслуговування. При цьому в іншій частині позову "Борисполя" про визнання недійсним рішення комітету відмовлено.