АМКУ правомерно оштрафовал аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривен, - Верховный суд

Суд признал законными решения суда первой инстанции

Верховный Суд в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда 30 мая 2018 признал правомерность решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа в сумме около 12,8 млн гривен на ГП "МА "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как сообщается, указанным решением комитета действия аэропорта признаны злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением, которые заключались в:

- необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и затягивании при согласовании внутренней документации ООО "Интеравиа";

- установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

Верховный Суд признал недействительным решение комитета в части пункта 7 относительно обязательства аэропорта "Борисполь" разграничить свои счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на оказание услуг по наземному обслуживанию, а в остальной части иска ГП "МА "Борисполь" о признании недействительным решения Комитета отказано.

Напомним, ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение об отказе в удовлетворении жалобы ГП "Международный аэропорт Борисполь" на решение Хозяйственного суда Киева от 4 июля 2017 года.