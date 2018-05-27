Финал Лиги Чемпионов в Киеве прошел без серьезных нарушений

На матче присутствовало приблизительно 50 тыс. человек

Финал Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая прошел без серьезных нарушений. Об этом проинформировал глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает отдел коммуникаций полиции Киева.

Для недопущения провокаций правоохранители работали в усиленном режиме. Ситуация на основных спортивных локациях контролируется.

"На момент 00:35 произошла полная эвакуация посетителей НСК "Олимпийский", а часть болельщиков, примерно до 5 тис. фанатов "Ливерпуля" из парка Шевченко уже отбыла в аэропорт "Борисполь", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что на матче присутствовало приблизительно 50 тыс. человек.

"Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона. По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили их в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка", - сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киев.

Напомним, как сообщалось ранее, после матча возле стадиона задержали 18 человек, провоцирующих драку с болельщиками.