Аеропорт "Бориспіль" прийняв більше 50 тис. людей під час фіналу Ліги Чемпіонів

Рябікін підбив підсумки роботи аеропорту в період фіналу Ліги Чемпіонів

Керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві аеропорт прийняв майже 53 тисячі людей. Про це генеральний директор держпідприємства Павло Рябікін повідомив на прес-конференції.

"Всього в цей день ми взяли 52 тис. 599 пасажирів, що є абсолютним рекордом в історії існування "Борисполя". Для порівняння, на фінал Євро-2012 у нас було 38 тис. пасажирів. У минулому році ми один раз перетнули позначку в 40 тис. пасажирів", - сказав Рябікін.

Як зазначається, міжнародний аеропорт "Бориспіль" працював на піку пропускної спроможності.

За його словами, 26 травня аеропорт прийняв 31 чартерний рейс з 6 тисячами 393 уболівальниками "Реала", вболівальники "Ліверпуля" прилетіли 40 рейсами у кількості 8 тис. 822 пасажирів.

UEFA Сьогодні на прес-конференції в "Укрінформ" керівник "Борисполя" Павло Рябікін підбив підсумки роботи аеропорту в період фіналу Ліги чемпіонів УЕФА. Перебіг 4-х насичених днів подарував цінний досвід та засвідчив злагодженість дій усіх служб аеропорту. Ми забезпечили належний сервіс більше ніж 52 тисячам вболівальників фінального матчу. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працював на піку пропускної спроможності, а тому не обійшлося без нового добового рекорду. Детальніше у виступі генерального директора держпідприємства. Опубліковано Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 30 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фінал Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня пройшов без серйозних порушень. Для недопущення провокацій правоохоронці працювали у посиленому режимі. Ситуація на основних спортивних локаціях контролювалася.